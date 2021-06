"Worsteling Fernando Alonso doet denken aan terugkeer Michael Schumacher"

De terugkeer van Fernando Alonso in de Formule 1 doet Nico Rosberg terugdenken aan de comeback van Michael Schumacher in de Formule 1 in 2010. Die verliep ook alles behalve vlekkeloos: Schumacher bereikte nooit meer zijn oude niveau en vorm die hem bij Ferrari nog zoveel succes brachten.

De terugkeer van Michael Schumacher bij Mercedes, toen nog absoluut geen top-team, verliep moeizaam na zijn drie jaar lange afwezigheid in de Formule 1. Schumacher nam eind 2006 voor het eerst afscheid van de Formule 1 na een tijdperk van dominantie. Alleen in 2005 en 2006 werd hij verslagen door Fernando Alonso in de RenaultF1.

Nico Rosberg, wereldkampioen van 2016, ziet overeenkomsten tussen de terugkeer van Alonso en die van Schumacher in 2010. Beiden beleefden veel moeite in hun poging terug te keren op hun oude niveau. Behaalde resultaten uit het verleden bleken in het geval van Schumacher absoluut geen garantie voor hernieuwd succes. Uiteindelijk werd Michael Schumacher in 2010 negende met 72 WK-punten.

Rosberg zag teamgenoot Schumacher worstelen

Nico Rosberg was destijds de teamgenoot van Michael Schumacher bij Mercedes. Hij zag de zevenvoudig wereldkampioen naast zich worstelen na diens terugkeerde in de Formule 1.

Fernando Alonso keerde dit seizoen terug bij Alpine in de Formule 1 na een afwezigheid van twee jaar, maar het valt de Spaanse coureur zwaar.

Tegen Speed Week zegt de coureur uit Oviedo: "Mijn terugkeer is moeilijker dan ik had verwacht."

Alonso wist met Renault twee keer het wereldkampioenschap Formule 1 op zijn naam te schrijven in 2005 en 2006. De vorm van het huidige Alpine heeft echter weinig gelijkenissen met die van het succesvolle Renault van toen.

Vier weekenden om weer te wennen?

Alonso vertelt: "Van tevoren dacht ik dat ik aan vier raceweekenden wel genoeg zou hebben om weer te wennen, maar nu denk ik dat ik misschien wel acht of negen races nodig heb."

Nico Rosberg schittert sinds zijn afscheid als Formule 1-coureur tegenwoordig als TV-commentator en duider. De Duitse voormalig F1-coureur denkt dat het vooral de Alpine-bolide te verwijten valt dat Fernando Alonso nog niet goed uit de verf weet te komen sinds zijn terugkeer in F1.

'Geen makkelijk te besturen auto'

Rosberg: "De Alpine is geen makkelijk te besturen auto en Alonso lijkt er met name moeite mee te hebben. Zo nu en dan zien we flitsen voorbij komen die ons de grootscheid van Alonso doen herinneren. Het doet mij ook een beetje denken aan Michael, in de tijd dat ik zijn teamgenoot was toen hij zijn comeback maakte bij Mercedes."

Leeftijd

"Het heeft ook iets te maken met leeftijd. Fernando heeft twee jaar niet gereden in de Formule 1 en het zal een tijdje duren voordat hij weer volledig de oude zal zijn."