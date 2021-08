Nieuwe fabrikant doet de F1-deur nog niet dicht

De Formule 1 heeft momenteel met Ferrari, Renault, Mercedes en Honda maar vier fabrikanten in de sport. Honda vertrekt dan ook nog eens volgend jaar wat betekent dat Red Bull zelf motoren gaat bouwen.

Van de koningsklasse van de autosport verwacht je eigenlijk wel dat de grootste autofabrikanten ter wereld de degens zullen kruisen. Geruime tijd zijn er nu echter geruchten vanuit het kamp van de Volkswagen Group, zowel Audi als Porsche zouden nog wel eens hun intrede kunnen gaan maken. In 2025 komen er namelijk nieuwe motor reglementen.

Nu heeft zich weer een opvallende naam uitgesproken over de racerij. In gesprek met Motorsport.com laat Marta Longin van Rimac zich namelijk uit over de racerij: "Er zijn veel petrolheads in ons bedrijf die graag onze technologie zouden willen toepassen op een race-auto, in het verleden hebben we voor een aantal klassen wat prototypes gebouwd."

Rimac heeft tegenwoordig een joint-venture met Porsche en heeft ook Bugatti onder de vleugels genomen. Dit heeft geleid tot het vormen van Bugatti-Rimac. "Met een aantal projecten onderweg en de ontwikkeling van het begin van de productie de komende jaren hebben we simpelweg geen bronnen om deel te nemen aan races. Alhoewel, wie weet op een dag."

De deur blijft dus op een kier staan voor de racerij en door de samenwerkingen met de Volkswagen Group is de gedachte van de naam Rimac in de Formule 1 zo gek nog niet. Al hangt nu alles af van de motorregels in 2025 voordat Volkswagen een knoop doorhakt.