Alonso niet overtuigd van nieuwe reglement: ''De sport moet daar naar kijken''

Fernando Alonso twijfelt of de nieuwe regels in 2022 wel het gewenste effect hebben. Hoewel teams geprofiteerd hebben, zoals Haas en Ferrari, blijven de gaten tussen de renstallen bestaan en hebben veel andere teams geen mogelijkheid tot podia of zeges.

De kampioen van 2005 en 2006 zegt erover: ''De nieuwe reglementen moesten alle auto's dichter bij elkaar brengen en meerdere teams en coureurs zouden races kunnen winnen", aldus Alonso, geciteerd door GPFans.

"De volgorde van de kwalificatie is nog steeds team voor team, niet coureur voor coureur, dus in het algemeen moet de sport daar naar blijven kijken en het verbeteren."

Toch ziet de Spanjaard ook positieve kanten ten op zichte van 2021 en daarvoor. "Het is gemakkelijk om auto's te volgen, aerodynamisch verliezen we niet zoveel als voorheen, maar de banden zijn nog steeds een probleem", doelde Alonso op de nieuwe 18-inch banden. "Om auto's te volgen, slijten we de banden nog steeds veel."