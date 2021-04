Top & Flop: Nagenieten van spektakelstuk op het circuit van Imola

Het tweede Grand Prix-weekend van dit Formule 1-seizoen zit er alweer op. De Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola was een waar spektakelstuk. De race bevatte alles: wisselende weersomstandigheden, spanning, crashes, een terugknokkende wereldkampioen en nog veel meer. GPToday.net kijkt hier naar wie dit weekend goed heeft gepresteerd en wie juist tegenviel, laat in de reacties maar weten wie jullie de uitblinkers of negatieve uitschieters vonden.

Top:

Max Verstappen: Naar buiten toe oogde Max Verstappen koel en onbewogen na de kwalificatie op Imola, waar hij door een foutje in zijn laatste snelle ronde naast pole position greep en voor de verandering zelfs achter zijn teamgenoot moest plaatsnemen. In de race zette hij dat resoluut recht. Zijn start was fenomenaal en in het vervolg bleef hij stoïcijns onder moeilijke omstandigheden. De Nederlander boekte een knappe zege en rekende af met de 'Italiaanse vloek' die vorig jaar over hem heerste.

Lewis Hamilton: Tot zijn eigen grote verbazing en die van zijn team Mercedes verzekerde Lewis Hamilton zich zaterdag van zijn 99ste pole position. In het eerste deel van de race reed hij in het spoor van Verstappen. Juist op het moment dat Hamilton begon aan te dringen, beging hij een zeldzaam foutje en belandde in Tosa naast de baan. Zijn geluk was de rode vlag-situatie die volgde, waardoor hij het opgelopen rondje achterstand ongedaan kon maken. Vervolgens stormde Hamilton met een puike inhaalrace terug naar P2 en behield de leiding in het kampioenschap.

McLaren vs Ferrari: Achter Mercedes en Red Bull Racing dient zich een klassieke tweestrijd om de derde plaats bij de constructeurs aan. Grootmachten McLaren en Ferrari kunnen zich opmaken voor een mooi seizoen. McLaren bevestigt dit jaar dat de derde plaats van vorig seizoen geen toeval was en heeft de overgang naar Mercedes-motoren goed verteerd. Ferrari is op de weg terug en heeft zich naast McLaren aan de top van de middenmoot genesteld. Na het miserabele seizoen 2020 is dat voor de Scuderia al heel wat.

Imola: Waarschijnlijk ook geholpen door de weersomstandigheden, maar wat een prachtige race bood het circuit van Imola. Het zou te kort door de bocht zijn om dat alleen aan een regenbui toe te schrijven. Het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari is een karakteristiek en uitdagend circuit waar coureurs nog het verschil kunnen maken en wat elk foutje genadeloos afstraft. En met de verlengde DRS-zone is inhalen ook meer mogelijk. Wat ons betreft is Imola een aanwinst gebleken.

Williams: Het team van Williams heeft deze winter duidelijk een stap gezet. De Britse renstal bivakkeert niet meer steevast in de achterste regionen, maar doet echt mee in de middenmoot. George Russell en Nicholas Latifi illustreerden dat door zaterdag in de kwalificatie allebei Q2 te bereiken. Het was voor het eerst sinds Hongarije vorig jaar dat beide Williams-coureurs Q1 overleefden. Daarmee kom je automatisch in de buurt van de posities die recht geven op punten.

Flop:

Yuki Tsunoda: From hero to zero, van held tot niksnut. Zo snel kan het gaan in de Formule 1 en dat heeft debutant Yuki Tsunoda dit weekend in Imola aan den lijve ondervonden. Overijverig in de kwalificatie met een crash in Q1 tot gevolg en een race die bol stond van de beginnersfouten. De Japanner was zelf overigens de eerste om toe te geven dat het slecht was. Dat geeft ook niet, hij is een talentvolle rookie en moet nog een hoop leren, maar in Imola was het niet best van zijn kant.

Valtteri Bottas: Waar was Valtteri Bottas in Imola? Vrijdag was de Fin nog de snelste in beide vrije trainingen, maar het eerstvolgende moment dat hij van zich deed spreken was met een flinke klapper in de race op zondag. Bottas kwalificeerde zich slechts als achtste en in de eerste helft van de race schoot het ook niet echt op. Net als vorig jaar in Turkije wist hij zich niet echt raad met de natte omstandigheden. In zijn drang om eindelijk eens Hamilton te verslaan is hij nu al op grote achterstand gezet.

George Russell: Voor het tweede jaar op een rij liet George Russell een behoorlijke kans op punten namens Williams liggen in Imola. En voor het tweede jaar op een rij door een eigen fout. Spinde hij vorig jaar nog achter de safety car van de baan, nu raakte hij op hoge snelheid de controle over zijn Williams kwijt en torpedeerde Bottas. Dat hij vervolgens boos verhaal ging halen en de schuld volledig in de schoenen van de Mercedes-rijder schoof, was overdreven. Russell trof minstens evenveel blaam voor deze crash.

Alpine: Het is het officiële fabrieksteam van Renault, maar Alpine stelt - behalve met de livery, maar smaken verschillen uiteraard - tot nu toe vooral teleur dit seizoen. Coureurs Fernando Alonso en Esteban Ocon bungelen telkens aan de staart van de middenmoot en scoorden met hangen en wurgen allebei hun eerste punten in Imola - mede dankzij straffen voor anderen. Die punten kunnen echter niet verbloemen dat het voor geen meter gaat bij Alpine.

Williams: Na de kwalificatie nog in een jubelstemming, halverwege de race al in mineur. Zo zou je de gemoedstoestand van Williams dit weekend samen kunnen vatten. Met twee rijders in Q2 hadden ze eindelijk twee ijzers in het vuur in de jacht op punten, maar Nicholas Latifi crashte in de eerste ronde al na een aanvaring met Haas F1-rijder Nikita Mazepin en George Russell hielp zijn kansen om zeep met een aanrijding met Valtteri Bottas. Zo blijft de teller van Williams op nul.