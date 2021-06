Breekt George Russell na dit seizoen met Mercedes om zelf hogerop te komen?

Terwijl er steeds meer wordt gespeculeerd over een mogelijke komst van George Russell naar Mercedes ter vervanging van Vattteri Bottas, zou er nu een geheel andere optie opdoemen als volgende stap voor Russell.

Met Williams al jaren in achterhoede

De 23-jarige Williams-coureur won vorig jaar bijna een race tijdens zijn eenmalige invalbeurt bij Mercedes ter vervanging van de op corona positief geteste Lewis Hamilton die verstek moest laten gaan in Bahrein.

De rest van zijn drie jaar oude F1-loopbaan rijdt Russell veelal onzichtbaar in de achterhoede van de Formule 1 voor het team van Williams.

Omdat Toto Wolff Russell hoog heeft zitten lijkt het logisch dat hij de vervanger zou kunnen zijn voor de Valtteri Bottas, wiens contract eind dit jaar afloopt.

Botsen

Toch valt het te verwachten dat Russell's persoonlijkheid vroeg of laat zou gaan zorgen voor conflicten met Lewis Hamilton. Daarom zou Russell nu elders zijn heil kunnen zoeken voor 2022 en daarna.

"George is al sinds jaar en dag een Mercedes-coureur en ik denk niet dat zij hem zomaar laten gaan", vertelt Williams-baas Jost Capito. "We zullen moeten afwachten."



Russell vertelde de media dat hij graag voor de zomer-vakantie meer helderheid heeft over zijn toekomst.

Voormalig McLaren ingenieur Marc Priestley zegt in de Daily Express: "Als hij blijft bij Williams, dan zal hij in de achterhoede blijven. Hij staat dan weliswaar weer op de grid, maar achteraan."

Toto Wolff heeft de touwtjes in handen

Het lot van Russell ligt in handen van Toto Wolff die onlangs nog het contract van Esteban Ocon uitleende aan Renault's Alpine-team.

Priestley denkt dat het zomaar kan zijn dat Russell ook wel trek heeft in een zitje bij Alpine, misschien zelfs als dat betekent dat hij voor zichzelf begint zonder de steun van Mercedes achter hem."

Priestley vervolgt: "Als George Russell zegt: 'Bedankt, maar ik breek nu met Mercedes en probeer het alleen', dan komt er een moment dat Renault misschien wel een optie voor hem wordt", zo beredeneert Priestley zijn als-dan theorie.

"Het is een goede optie en het zou hem een klein beetje meer naar voren helpen op de grid", zo voegt hij er nog aan toe.