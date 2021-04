Martin Brundle: "Ricciardo moest naar Renault, maar dat was een grote fout"

Daniel Ricciardo maakte voor 2019 de overstap van Red Bull Racing naar Renault. De Australier wilde zichzelf bevrijden van het Oostenrijkse team, dat er helemaal op was gericht om Max Verstappen te ondersteunen. Daardoor voelde Ricciardo niet meer de kans dat hij voor het kampioenschap kon vechten en keek verder dan het team wat hem altijd ondersteunde in zijn jacht naar de top van de F1.

De overstap naar Renault was echter een grote fout, zo stelt Sky Sports-analist Martin Brundle. Iedereen had dat echter al zien aankomen, maar het was nodig om weer nieuwe energie te krijgen, zo stelt de voormalig F1-coureur in de Fast Lane-podcast.

Kans op kampioenschap

Na zijn twee jaar bij Renault rijdt hij vanaf dit jaar voor McLaren, mogelijk de laatste kans om ooit wereldkampioen te worden. Brundle: "Dit is misschien wel zijn laatste grote kans op een kampioenschap voor Daniel. Hij is nog steeds dezelfde persoon als toen hij in de Formule 1 kwam. Heel gemakkelijk te benaderen, ik geniet echt van zijn gezelschap. Ik ben een grote fan van hem en de manier waarop hij rijdt."

"Bij McLaren zal hij geduld moeten hebben, want de vruchten van deze nieuwe windtunnel komen pas over twee tot drie jaar. Ik denk dat hij dat geduld heeft. Waar moet hij anders heen, tenzij hij in een Mercedes kan stappen... Eigenlijk had hij waarschijnlijk bij Red Bull moeten blijven, maar daar voelde hij dat alle liefde in de richting van Max Verstappen ging en dat kan ik begrijpen."

"Renault was een fout die we destijds allemaal vermoedden, maar ik denk dat hij dat zo hard nodig had om uit het Red Bull-gevoel te stappen. Ik geloof echt dat als hij het geduld heeft en hij bij McLaren blijft, dat hij weer naar de top van de F1 kan komen en strijden om overwinningen."