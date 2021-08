Nieuwe motoren voor de Mercedessen dit weekend

De strijd tussen Mercedes en Red Bull is dit weekend weer in volle gang. Mercedes komt op complete oorlogssterkte naar het circuit van Spa en heeft beide coureurs van een verse power unit voorzien.

Zowel Lewis Hamilton als Valtteri Bottas hebben veel verse onderdelen onder de kap dit weekend. Allebei hebben ze een nieuwe uitlaat, MGU-H, MGH-K en turbocharger in de bolide liggen. De verwachting is dat ze niet ineens veel sneller zullen zijn dan de rest van het veld. Voor beide heren is het wel zo dat ze hier hun derde motor van het seizoen gebruiken. Een gridstrafje zit er daarom niet in, al heeft Bottas er eentje vanwege zijn capriolen in bocht in Hongarije.

De Mercedes-coureurs zijn zeker niet de enige die in België gebruik maken van nieuwe power units. Veel van de Mercedes-klanten teams voorzien hun heren coureurs van nieuwe motoronderdelen. Ook de Red Bulls van Verstappen en Perez hebben nieuwe onderdelen gekregen. Ook bij de Ferrari en Renault gebruikers zijn er nieuwe onderdelen onder de kap te vinden.