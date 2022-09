Lance Stroll in de Racing Point, Daniel Ricciardo met zijn Renault en Carlos Sainz in dienst van McLaren vochten drie jaar terug bij de Singapore Grand Prix een stevig duel uit. Door de straten van het Aziatische land knokten ze voor iedere meter in de hoop op punten.

De Formule 1 heeft het driemansgevecht in een triple screen weergegeven en dat leverde mooie plaatjes op.