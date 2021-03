Ricciardo onthult de vraag die hij zichzelf stelde voor McLaren-switch

Daniel Ricciardo maakt na een tweejarige stint bij Renault de overstap naar McLaren. De goedlachse Australiër vervangt daar Carlos Sainz, die zelf naar Scuderia Ferrari gaat. Voor hij die overstap maakte, stelde hij zichzelf een erg belangrijke vraag.

Ricciardo maakte in 2018 de onverwachte overstap om van Red Bull Racing naar Renault F1 Team te gaan. Dit zorgde voor flink wat commotie in en rondom de paddock, aangezien niemand kon begrijpen waarom iemand van een top-team naar een middenveld-team zou gaan. Ricciardo zijn reden was simpel: hij kreeg het gevoel dat het team uit Milton Keynes Max Verstappen té veel zou prioriteren. Hij tekende een tweejarig contract bij Renault.

Echter, Daniel Ricciardo stapt na deze twee jaar over naar McLaren. Hij heeft flink bijgedragen aan de korte termijn ambities van Renault - weer terug naar het podium gaan - maar dit was voor de Australiër niet genoeg. Hij stelde zichzelf daarom een belangrijke vraag.

"Kan ik races winnen als alle andere auto's ook finishen?", zo vraagt Ricciardo zich af. "Het antwoord is nee. Dat is de harde realiteit. Diep van binnen wist ik dat ik een overstap moest maken", zo vertelt Ricciardo verder. "In 2019 waren er al gesprekken met McLaren - zij maakte in dat jaar de grootste sprong van elk team. Inmiddels moet ik mijn leeftijd ook meerekenen. Ik ben inmiddels 31, ik kan het niet meer aan toeval overlaten. Ik had gewoon het gevoel dat McLaren zijn zaken beter op orde had dan Renault, en dat heeft ervoor gezorgd dat ik deze beslissing heb gemaakt", zo concludeert Daniel Ricciardo in de Netflix-serie Drive To Survive.