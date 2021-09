Motoroverleg in Monza werpt vruchten af, einde MGU-H inzicht

Door de clash tussen de twee titelrivalen sneeuwde het belangrijke overleg over de nieuwe Formule 1-motoren een beetje onder. Toch zijn er belangrijke stappen gezet in Monza op dit gebied. De toekomst is weer wat helderder geworden en de kans op nieuwe constructeurs weer wat groter.

Het hing al even in de lucht maar volgens Motorsport.com is het nu beklonken. De MGU-H zal niet meer terugkeren op de nieuwe motor. Dit systeem zet uitlaatgassen om in elektrische energie. Dat wordt dan weer doorgevoerd naar een accu om dan later in de ronde voor extra vermogen te zorgen. Het klinkt heel leuk maar het is vooral duur. Bij de nieuwe motorregels zal het dan ook niet terugkeren, tot de vreugde van Red Bull.

Het is niet zo dat de fabrikanten alleen hebben gebakkeleid over dit onderdeel. Nee, volgens Motorsport.com ligt er een compleet plan op tafel. De nieuwe motoren zullen nog steeds een vermogen van ongeveer 1000 pk hebben. Omdat de fabrikanten zien dat elektrificatie een dingetje is zal dit ook te zien zijn in de motoren. De helft van het vermogen zal namelijk afkomstig zijn van een elektrische krachtbron. De andere helft komt van de door synthetische brandstof aangedreven verbrandingsmotor.

Bij het overleg waren naast de huidige fabrikanten (Red Bull, Mercedes, Renault en Ferrari) ook mogelijke nieuwe intreders aanwezig. Dit gaat om vertegenwoordigers van Porsche en Audi. Beide zijn onderdeel van de Volkswagen Group.