Andretti heeft Renault-deal op zak voor F1-team

Michael Andretti heeft al geruime tijd serieuze interesse om zijn autosportimperium uit te breiden met een F1-team en heeft dat kracht bijgezet door een nieuwe deal af te sluiten met Renault voor het leveren van motoren. In een gesprek met het YouTube-kanaal met David Land maakte vader Mario Andretti dat bekend.

Met deze bekendmaking is nog niet 100% zeker of de Amerikaan met een eigen team op de proppen komt, maar daar heeft het wel alle schijn van. Hiervoor was al naar buiten gekomen dat Andretti bij de FIA een aanvraag heeft ingediend voor deelname in de koningsklasse.

De keuze voor Renault hing al langer in de lucht. Een insider bij Alpine zei vorige week tegen GPToday.net: "Wat denk je van Andretti? Intern is hier aangegeven dat Alpine wanhopig op zoek is naar een tweede team in de F1 om met de Renault-motoren te gaan rijden. Ze willen heel graag alleen krijgen ze er tot nu toe geen gevonden, dus Andretti is een serieuze optie."