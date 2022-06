Onrust bij Williams zorgt voor geruchten rondom Renault-motoren

Het rommelt bij het team van Williams. De laatste weken rijdt het Britse team uit Grove weer vaak achteraan en de progressie is ver te zoeken. Daarbij presteert vooral Nicholas Latifi niet naar behoren en dat zorgt voor geruchten dat hij na zijn thuisrace van dit weekend, zou worden ontslagen.

Hij zou dan vervangen worden door Oliver Piastri, de Australische reservecoureur van Alpine. Piastri zou dan worden uitgeleend voor 2 jaar aan Williams. Teambaas Jost Capito ontkent dat niet: "Oscar is interessant voor iedereen die een stoeltje vrij heeft, Daar is geen twijfel over mogelijk."

Hij wilde echter niet bevestigen dat de deal rond is en wilde ook een einde maken aan speculaties dat de 21-jarige Piastri zijn F1-debuut gaat maken tijdens de Grand Prix van Engeland op Silverstone. "Dat is zeker niet het geval", zo stelt Capito.

Maar een ander gerucht is dat Alpine naast het uitlenen van Piastri aan Williams ook op motorisch vlak zouden kunnen samenwerken door het leveren van Renault-motoren. Capito: "Het is allemaal speculatie op dit moment. We hebben een contract met Mercedes tot eind 2025, en in 2026 komt er een nieuw reglement. Voor die tijd zal er nog heel wat water door de Rijn stromen."