Renault baseert nieuwe motor mogelijk op concept van Mercedes

Mercedes begint zich steeds meer te ontpoppen als trendsetter op gebied van de Formule 1-aandrijflijn. Niet gek ook, aangezien de Duitse autofabrikant sinds de invoering van de huidige motorreglementen alle titels voor zich opeiste. Dat doet Mercedes met een aandrijflijn waarbij de turbo en de compressor gescheiden en aan weerszijden van de cilinderbank geplaatst zijn.

De twee staan met elkaar in verbinding door middel van een drijfas die dwars tussen de cilinders van de 1.6 liter V6-motor loopt. Honda volgde in 2017 dat voorbeeld al en ook de overige twee motorleveranciers - Ferrari en Renault - lijken het concept van Mercedes nu te willen kopiëren. Dat kan alleen nog voor 2022, want daarna wordt een engine freeze van kracht.

Bij Ferrari gaat het om geruchten, Renault geeft zelf onomwonden toe met het idee te spelen om het nieuwe ontwerp te baseren op de Mercedes-krachtbron. Technisch directeur Remi Taffin verklaarde aan Racefans.net: "Het simpele antwoord luidt: ja. Het is heel goed mogelijk dat we dezelfde weg inslaan als waar Mercedes al voor gekozen heeft."

Renault was eigenlijk van plan om dit jaar een nieuwe motor te introduceren, maar dat is uitgesteld tot 2022. Taffin vervolgt: "We waren vorig jaar meer dan twee maanden gesloten en toen moesten we knopen doorhakken. We konden niet anders dan uitstellen en daar moeten we het nu mee doen. We denken een aardige sprong te kunnen maken voor 2022. We proberen zelfs ontwikkelingen die gepland stonden voor 2023 naar voren te halen, vanwege de engine freeze."