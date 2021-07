De zaag gaat in de stoelpoten van Kimi Raikkonen: "Wat hij deed was een schande"

Kimi Raikonen, een autosportheld voor velen, heeft zijn beste tijd gehad in de Formule 1. Dat stellen verschillende 'kenners' en commentatoren van de koningsklasse van de autosport.

De zaag wordt gezet in de stoelpoten van de snelle Raikkonen, sommigen menen dat Kimi er goed aan doet zijn helm aan de spreekwoordelijke wilgen te hangen na dit seizoen.



Raikkonen heeft nog een contract tot einde van dit seizoen bij Alfa Romeo. Zelf zegt de Fin nog niet te weten wat hij gaat doen na dit seizoen.

Ondertussen doen geruchten de ronde dat Ferrari zou willen om Mick Schumacher te verhuizen van Haas naar Alfa Romeo in 2022. Dat zou volgens de geruchtenmolen ten koste gaan van Kimi's stoeltje bij het team van Frédéric Vasseur.



De Ferrari-wereldkampioen van 2007 is de meest ervaren Formule 1-coureur in de geschiedenis van de sport. Met zijn 41 jaar is Kimi Raikkonen de oudste coureur op de huidige F1-grid.



Raikkonen doet zichzelf geen plezier, nu hij strafpunten kreeg van de FIA en als schuldige werd aangewezen voor de crash in de laatste ronde van de Oostenrijkse Grand Prix van afgelopen zondag. Samen met zijn voormalige teamgenoot bij Ferrari Sebastian Vettel, schoof hij op hoge snelheid van de baan.

Hoewel Raikkonen straf kreeg, nam Vettel het voor hem op.

"Er was absoluut geen opzet in het spel van beide kanten, maar het was een beetje vreemd. Hij heeft mij waarschijnlijk gewoon niet goed gezien", zo nam Vettel het op voor Raikkonen.

Vettel zegt te denken dat het een misverstand is, en hij zei de beelden nog eens goed te zullen bestuderen en nog eens een gesprek met Kimi te voeren.

Raikkonen legt uit: "Ik zag hem wel, maar ik weet niet hoe wij elkaar raakten. Ik weet niet of ik bewoog of dat hij van zijn lijn afweek. Ik zal de beelden nog eens bestuderen."

Dit seizoen doet Antonio Giovinazzi niet onder aan zijn veel meer ervaren teamgenoot Raikkonen bij Alfa Romeo. Het incident van zondag voedt de geruchtenmachine dat er wel eens een einde aan Kimi's loopbaan in de Formule 1 aan zou zitten te komen.

"Wat hij deed was een schande"

Ralf Schumacher doet zijn duit in het zakje en zegt als commentator bij de Duitse variant van Sky Sports: "Hij reed recht in op de andere auto. Wat hij deed was een schande."



Raikkonen's voormalig teamgenoot bij McLaren is de inmiddels vijftig jarige David Coulthard. Volgens hem kan leeftijd een factor hebben gespeeld bij het vreemde incident.

Coulthard herinnert zich nog: "Ik was 37 toen ik ermee stopte, zo vertelt hij in Bild Zeitung.

"Ineens ga je fouten maken"

De Schot vervolgt: "Ineens ga je fouten maken, maar wil je niet toegeven. Jij bent echter zelf de oorzaak", stelt Coulthard.

"Ik had in de gaten dat het te maken had met slechte concentratie, zeker aan het einde van een race. We zagen hetzelfde bij Michael Schumacher in zijn laatste jaar."

Toto Wolff, zelf 49 jaar oud, is het met die lezing wel eens: "Na een lange rit op de autobahn, voel ik mij ook weleens redelijk gebroken.

Toto Wolff: "Misschien keek Kimi op de klok of het eindelijk over was"

"Misschien is op een bepaald punt je leeftijd het meest opvallende verschil." In de krant Kleine Zeitung zegt hij over het incident met Raikkonen van afgelopen zondag: "Misschien keek hij op de klok om te zien of het eindelijk voorbij was!"

Naast Mick Schumacher kloppen er meer coureurs aan de deur bij Alfa Romeo. Ferrari zal bijvoorbeeld Callum Ilott een kans willen geven in de Formule 1.

Ook zijn er nu roddels dat Alfa Romeo zou stoppen met het gebruik van Ferrari-motoren. Het team uit Hinwil in Zwitserland zou zelfs overwegen om met Renault-motoren te gaan racen.

Als dat zou kloppen dan zou teambaas Frédéric Vasseur hét talent uit de Sauber Driver Academy Theo Pourchaire wellicht graag een kans willen geven in de Formule 1.