Alpine krijgt bijval van Red Bull in gelijk trekken motoren

Alpine opperde het idee om motoren gelijk te trekken om de competitie te verbeteren en beroept zich op een gemaakte afspraak. De Franse krachtbron loopt al geruime tijd achter op de rest. De F1 Commission vergadert op Spa-Francorchamps dit onderwerp met de overige teams. Alpine, dat valt onder de vleugels van Renault, krijgt voor dit idee onverwachte bijval van Red Bull. Het team van Max Verstappen reed voor het Honda-tijdperk met de Renault-motor, maar de relatie liep op een vervelende manier stuk na tegenvallende resultaten. Christian Horner gaf tekst en uitleg over het standpunt van Red Bull. "Het gaat erom dat we zien wat de tekorten zijn", begon de Brit tegen Motorsport.com. "De FIA heeft alle data en zij zouden precies moeten presenteren wat de precieze verschillen zijn." "Ik denk dat het fascinerend zou zijn voor iedereen om het te zien, en ik denk dat als er een tekort is voor hen, onder de homologatie, dan is het iets waar verstandig mee moeten zijn. Anders zit je er voor twee jaar in vast. Ik zou niet tegen een verstandige discussie zijn."

Dat Horner de Franse conculega steunt, heeft misschien ook te maken met de engine freeze die was om Honda en Red Bull te helpen en te stimuleren om in de sport te blijven. Het lijkt erop dat Red Bull nu iets terug wil doen.

Otmar Szafnauer, Alpine-teambaas zei het volgende hierover: "Ik ben blij dat Christian dat zei, want als je terugkijkt, de reden dat de motoren 'bevroren', was omdat Honda zich destijds terugtrok en Red Bull geen motorafdeling had om door te ontwikkelen."

"De reden dat we allemaal instemden was voor Red Bull, dus het is netjes dat Christian dat ook ziet. En ten tijde van de overeenkomst was er ook een afspraak tussen de motorfabrikanten dat als iemand met 1% erbuiten viel er gesprekken zouden komen om die gelijkwaardigheid terug te halen."

Dit weekend zal meer naar buiten komen over hoe de andere teams er over denken.