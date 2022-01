Marko ontkent 'nonsens' over Abiteboul

Vorige week kwam er een verrassend gerucht naar buiten. Voormalig Renault-teambaas Cyril Abiteboul leek onder weg naar zijn collega's van Red Bull Racing om daar een belangrijke rol bij het nieuwe motordepartement te gaan bekleden. Het verhaal deed meerdere wenkbrauwen omhoog schieten, ook bij Red Bull Racing zelf.

Abiteboul was in zijn tijd als Renault-teambaas niet bepaald de beste vriend van zijn Red Bull-collega's. De Fransen leverden geruime tijd motoren aan Red Bull maar dat huwelijk eindigde in een halve vechtscheiding. Bij Red Bull waren ze niet tevreden met de motoren ,die veelvuldig stuk gingen, en Abiteboul was de kop van jut. Hij kreeg al helemaal Red Bull op zijn dak toen hij Red Bull-coureur Daniel Ricciardo contracteerde voor een volgend seizoen.

Nonsens

De mogelijke overstap naar Red Bull Powertrains was dan ook een verrassende wending in het verhaal. Ook bij Red Bull waren ze verrast en men ontkent het dan ook ten stelligst. Teamadviseur Helmut Marko maakt dat nog maar eens duidelijk in gesprek met F1 Insider: "Ik heb geen idee waar deze nonsens vandaan komt. Het is echt complete nonsens. Ben Hodgkinson is de baas van onze motorafdeling en hij zal dat blijven. We hopen dat hij daar zo snel mogelijk mee kan beginnen."