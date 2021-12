Red Bull over 'beste' samenwerking met Honda: "We zijn enorm trots"

Hoewel Red Bull Racing met motorfabrikant Renault acht wereldtitels binnenhaalde vanaf 2010 tot en met 2013, was de relatie niet zo sterk als dat met Honda.

"Absoluut", antwoordt teambaas Christian Horner op de vraag of Honda de beste motorpartner was. "De passie, de toewijding, gewoon hun arbeidsethos", begint de Engelsman over Honda. "Toen ze terugkwamen in de sport hadden ze het moeilijk, maar ze hielden hun hoofd naar beneden, ze werkten er hard aan en vanaf de eerste dag van deze relatie was het fenomenaal. Je kunt dat zien aan hun cultuur, deze werkethiek die ze hebben."

De succesvolle samenwerking tussen Honda en Red Bull eindigt, maar het is nog geen definitief afscheid. "We zijn enorm trots op wat we hebben bereikt met Honda, voor wat ze ons hebben gegeven en gegeven, en we kijken nu uit naar een toekomst zonder Honda officieel, maar met het onderhouden van een relatie met hen in de komende jaren."