Ricciardo heeft tattoo-smaak te pakken: "Wat denk je van een gezichtstattoo voor Helmut?"

Het begint er steeds meer op te lijken dat de tattoo van Cyril Abiteboul er gaat komen. De voormalig teambaas van Renault had vorig jaar een weddenschap gesloten met zijn toenmalige coureur Daniel Ricciardo. De Fransman verloor het wedje en dat betekende een tattoo.

Echter zit er nog steeds geen inkt in de arm van Abiteboul. Ricciardo's huidige baas Zak Brown heeft zelfs al eerder een tattoo gezet en nu kan Abiteboul niet meer achterblijven. Volgens Ricciardo is er nu een datum geprikt tussen de races in Qatar en Saoedi-Arabië.

Het gaat gebeuren!

De Australiër spreekt zich uit bij Motorsport-Total.com: "Hij wil het echt gaan doen! Ik denk dat die wil alleen maar groter is geworden na de tattoo van Zak. Het gaat gebeuren! Ik geef hem nog een extra zetje maar hij wil het echt gaan doen!"

Ricciardo heeft er zin in en probeert zoveel mogelijk mensen een plakplaatje aan te smeren. Lachend geeft hij aan ook nog even te gaan buurten bij Red Bull: "Daarna ga ik ook nog langs bij Christian Horner en Helmut Marko om te kijken of ze interesse hebben! Ik ga de hele paddock langs. Wat denk je van een gezichtstattoo voor Helmut? Zou het hem staan?"