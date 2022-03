Renault geeft signaal af met nieuwe motor: "Nog niet op vol vermogen gereden"

Sportief directeur Alan Permane van Alpine heeft gezegd dat de nieuwe Renault-krachtbron veel complexer is dan voorheen, maar tot nu toe was de feedback positief. Net als de concurrentie op de grid, zei Permane dat de motor vorige week tijdens de driedaagse wintertest in Barcelona niet op het volle vermogen heeft gedraaid, maar de betrouwbaarheid was zodanig dat er geen klachten van de coureurs over waren - wat is op zich al een positief teken.

Fernando Alonso reed 127 ronden op de eerste dag op het Circuit de Barcelona-Catalunya, bijna twee raceafstanden. Dat was een teken voor Permane dat alles vanaf het begin soepel verliep - ondanks hoe radicaal de krachtbron van dit jaar is veranderd vergeleken met zijn voorganger. Hij zegt: "We hebben eigenlijk helemaal niet over de nieuwe krachtbron hoeven praten, en dat is op zich al positief. Deze motor is compleet anders dan alle motoren die we eerder van Viry hebben gekregen. Deze motor is veel complexer en ziet er ook strakker uit. Maar goed, we hebben de nieuwe krachtbron in de auto gezet en zijn er direct probleemloos mee op pad gegaan. Dat is natuurlijk geweldig."

"Van de coureurs hoorden we slechts enkele van de gebruikelijke opmerkingen over rijeigenschappen en een beetje turbolag, maar na wat aanpassingen aan de instellingen was ook dat opgelost. Ik moet hieraan toevoegen dat we nog geen enkele ronde op vol vermogen hebben gereden. We hebben de motorinstellingen nog niet gebruikt voor de kwalificatie en de race."

Een verlies van hydraulische druk op de derde dag van de testsessie maakte een voortijdig einde aan de testweek van Alpine, maar ze verzamelden nog steeds 266 ronden aan gegevens van een test die de indruk achterliet dat ze een goede basis hebben voor het komende seizoen. Permane is uitermate tevreden en zegt dat de nieuwe krachtbron foutloos heeft gedraaid.