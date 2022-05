Newey verloor motivatie door Renault: "Ging bijna naar Ferrari"

Red Bull-ontwerper Adrian Newey geeft toe dat hij gedemotiveerd raakte door de samenwerking met Renault na de invoering van de hybride-V6-motoren. Volgens de Brit was het Franse concern niet toegewijd. De Red Bull-coryfee dacht zelfs aan overstappen naar Ferrari na tegenvallende prestaties van de motor.

"Destijds was ik behoorlijk gedesillusioneerd door de hele zaak om eerlijk te zijn", zei Newey tegen the-racer.com. "In zoverre als … natuurlijk ging ik bijna naar Ferrari, maar deed het niet. Hoewel ik me gelukkig voelde bij Red Bull en niet echt naar andere teams wilde verkassen. Het enige dat me ertoe had aangezet om daaraan te denken, was dat we vastzaten met een niet-concurrerende motor", doelde de Brit op de Renault-krachtbron.

Newey zit sinds 2005 bij Red Bull Racing en de eerste grote successen kwamen in 2010 met het opeisen van beide wereldtitels met de Renault-krachtbron achterin. Samen herhaalden het ze dit in 2011, 2012 en 2013. Nadat de nieuwe motorregels van kracht werden in 2014, leek Renault niet alles uit de kan te halen volgens de topontwerper.

"We hadden een leverancier die meer geïnteresseerd leek in de marketing, dat voortkwam uit het feit dat je in de F1 zit, dan daadwerkelijk competitief te zijn", vervolgt hij. "Als je een motorpartner hebt die met een krachtbron komt die achterloopt op de concurrenten, maar een echt verlangen en een wil toont om het te repareren en vooruit te gaan, dan accepteer je het."

"Maar als een partner die niet zal herkennen dat hij achterloopt en niet geïnteresseerd lijkt te zijn om er iets aan te doen, is het al met al moeilijker. Daardoor verloor ik mijn motivatie."

Honda

"Ik genoot nog steeds van F1 maar niet zo. Evenzo wilde ik niet van team veranderen - en dat is echt waar het [Aston Martin Valkyrie] wegautoproject van pas kwam. Dat hield me een tijdje gemotiveerd en bezig, en toen we eenmaal de deal met Honda hadden getekend en het was duidelijk dat we een partner hadden die, oké, er op dat moment misschien niet helemaal was, ze hadden absoluut de drive en motivatie om daar te komen, dat veranderde de dingen."

Door de komst van Honda kon Red Bull de strijd aan met het machtige Mercedes en won de rijderstitel in 2021 met Max Verstappen. Newey was zichtbaar geëmotioneerd toen de Nederlander over de streep kwam als wereldkampioen.