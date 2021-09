Bijzondere concurrent voor de Vries in strijd om overgebleven stoeltjes

Er lijkt zich een nieuwe kaper op de kust te hebben gemeld voor de nog beschikbare stoeltjes op de grid. Het lijkt er namelijk op dat Nyck de Vries nog wel eens concurrentie kan krijgen van de Chinese coureur Guanyu Zhou.

Zhou is de huidig nummer twee in de Formule 2 en mocht in Oostenrijk al een vrije training rijden voor Alpine. Volgens de Spaanse krant Marca maakt hij kans op eens stoeltje bij Alfa Romeo. De Chinees brengt namelijk best wat centjes mee, hij zou zo'n 30 miljoen aan sponsorgeld mee kunnen brengen. Dat is een enorme berg met geld en in het verleden leert ons dat teams daar nog wel eens een zwak voor hebben. Ook niet geheel vreemd aangezien het niet ongewoon is dat teams nog wel eens financiële moeilijkheden hebben.

Mocht Zhou het stoeltje krijgen dan zou hij de eerste Chinese Formule 1-coureur ooit worden. Nog nooit stond er een Chinese coureur aan de start van een Grand Prix. Ho-Pin Tung was ooit dichtbij toen hij derde coureur was bij het team van Renault. Ma Qing Hua mocht ooit een aantal vrije trainingen rijden voor HRT en Caterham maar verder is een Chinese coureur nooit gekomen. Het is vooralsnog afwachten of Zhou echt een kanshebber is voor het Alfa Romeo stoeltje, hij is immers wel verbonden aan het team van Alpine.