Domenicali: "Praat achter de schermen veel met autofabrikanten"

De Formule 1 heeft aan belangstelling momenteel niet te klagen, zeker niet na de zinderende Grand Prix van Bahrein van gisteren. Voor de toekomst is het echter van belang dat die interesse zich vertaalt in concrete stappen, vooral op het gebied van aanwezige autofabrikanten/motorleveranciers.

Op dit moment telt de Formule 1 vier autofabrikanten als motorleveranciers: Mercedes, Honda, Ferrari en Renault. Van dat viertal valt er na dit jaar al eentje weg, namelijk Honda. Red Bull neemt die motoren vanaf 2022 in eigen beheer via Red Bull Powertrains en overweegt om voor 2025 een eigen krachtbron te ontwikkelen, maar de komst van meer autofabrikanten zou dat probleem ook op kunnen lossen.

Wat dat betreft is er achter de schermen het nodige gaande, bevestigt Formule 1-baas Stefano Domenicali in Auto Bild. "Aan de ene kant is het belangrijk om de huidige motorleveranciers tevreden te houden. Daarnaast is het van belang om meer autofabrikanten aan te trekken. Ik voer veel gesprekken met autofabrikanten. Als we hen het juiste pakket en de juiste voorwaarden aan kunnen bieden, dan weet ik zeker dat we meer motorleveranciers kunnen verwelkomen."

De Italiaan is optimistisch over de toekomst van de Formule 1. "We hebben een contract met de teams, we hebben een budgetlimiet ingevoerd. Dat zijn twee elementen die ons stabiliteit geven voor de toekomst. We mogen niet vergeten dat de financiële markten veel interesse voor de Formule 1 tonen. Er kloppen veel investeerders op onze deur. Dat is een goed teken."