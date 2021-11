Vettel en Schumacher doen mee aan ijs-editie Race of Champions

Het startveld van de de Race Of Champions begint steeds meer en meer vorm te krijgen. Eerder werd al bekend dat Valtteri Bottas en Mika Häkkinen team Finland gaan vormen maar nu is ook duidelijk uit wie team Duitsland zal bestaan. Formule 1-coureurs Sebastian Vettel en Mick Schumacher gaan dit varkentje wassen.

Het Duitse duo weet wat hen te wachten staat. De aankomende editie van ROC is namelijk een zeer bijzondere. De coureurs zullen op 5 en 6 februari namelijk gaan racen op sneeuw en ijs in Pite Havsbad in Zweden. Het zal een compleet nieuwe ervaring worden voor het ervaren ROC-duo.

It's really happening! We're bringing back the boys for #ROCSweden.



Welcome back to 2019 Nations Cup finalists Sebastian Vettel and @SchumacherMick! 🇩🇪



Admin 🤝 Team Germany fans 😊 pic.twitter.com/lRAkClSDep