Na een terg lang seizoen - ja te lang - kregen we opnieuw een heuse strijd voorgeschoteld. Niet op de baan, maar buiten de baan. Dankzij de FIA en de Wolffjes heb ik mij kostelijk vermaakt. De F1 was na 2021 - de beruchte controverse - en na 2022 - budget cap gate - opnieuw een hot topic. In de internationale media en op sociale media viel iedereen over elkaar heen en bij het FIA-gala ging het gewoon lekker verder. Ook wij - als GPToday.net - hebben hier baat bij. We hebben weer lekker wat om over te schrijven, en de bezoekers om over te babbelen.

De storm is helaas een beetje overgewaaid. Susie en Toto hebben allebei een flinke plas overheen gedaan en de FIA is met hangende pootjes teruggelopen naar het hoofdkantoor. Wel lafjes, trouwens. Wie A zegt.... Het krijgt vast nog een 'wolff'-staartje en wie weet knallen we opnieuw met veel bombarie 2024 in, maar anders moeten we het vooral dan met schattige filmpjes van Max Verstappen en de dochter van zijn vriendin.



Voor degenen die geen zin hebben in komkommernieuws tot begin maart, heb ik maar wat kijktips opgeschreven, puur mijn smaak en een beetje divers verspreid over verschillende platformen. Daarmee komen we wel de winter door.



Brawn: The Impossible Formula 1 Story - Disney+

Op Disney+ heb je de documentaire over de sensatie uit 2009: Brawn GP. Het herboren team, op de grondvesten van Honda, pakte tegen alle verwachtingen in als debuterende renstal beide wereldtitels. In de documentaire komen de belangrijke hoofdrolspelers aan bod, waaronder wereldkampioen Jenson Button en teambaas Ross Brawn. De meeste feitjes zijn welbekend, maar het geeft een prachtige terugblik op een bijzonder seizoen.



Lucky: het levensverhaal van Bernie Ecclestone - ViaPlay

De documentaire heeft acht episodes en zoomt in op het autosportleven van de markante F1-baas Bernie Ecclestone. De 93-jarige Brit begon als teambaas en wierp zich uiteindelijk op tot de machtigste man van de koningsklasse. Dankzij Ecclestone werd de Formule 1 een geldmachine die zijn weerga niet kent. De serie is sinds 24 november te bewonderen en elke vrijdag komt het volgende deel uit.



Rush (film) - Pathé Thuis

1976 was een van de meest memorabele seizoenen uit de historie der Formule 1, volop drama en bizarre plotwendingen. De strijd om de wereldtitel ging tussen de 'perfectionistische' Niki Lauda in de Ferrari en 'playboy' James Hunt in de McLaren. De film is een mooie weergave van deze strijd met prachtige shots op en naast de baan. Een pareltje voor het oog en gehoor, mede ook dankzij de muziek van Hans Zimmer.



Ferrari: Race to Immortality - Netflix / AppleTV

Deze prachtige documentaire over Ferrari in de zeer gevaarlijke jaren '50. In het middelpunt van dit alles stond Enzo Ferrari, de oprichter van Ferrari die koste wat het kost wilde winnen. Te midden van de hevige concurrentie binnen zijn Ferrari-team twee Britse rijders: Peter Collins en Mike Hawthorn, vriendschap op de eerste plaats en het kampioenschap op de tweede plaats, in een tijd waar de dood continu op de loer lag.

VeeKay - Amazon Prime

In 'VeeKay', wordt IndyCar-coureur Rinus 'VeeKay' van Kalmthout in 2022 gevolgd richting het grootste spektakel op aarde: de Indianapolis 500. Ook zijn familieleden en mentor - tweevoudig Indianapolis 500-winnaar Arie Luyendyk - worden aan de tand gevoeld. De docuserie bestaat uit drie delen.

Verstappen

Krijg je geen genoeg van Max Verstappen, dan is de ViaPlay de ideale plek. Op de streamingdienst staat volop documentaires over de drievoudig wereldkampioen.

Op F1TV kan je alle races terug kijken van nu en vroeger en staat het boordevol documentaires over teams, techniek en legendes.



Wat zijn jullie kijktips voor deze winter? Deel ze hieronder.