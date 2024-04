Domenicali klaar met kritiek: "Je bent niet verplicht te rijden"

De Formule 1-kalender is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Er staan dit jaar 24 raceweekenden op de kalender, maar daar is niet iedereen blij mee. Een aantal coureurs vinden het te druk worden, maar daar kan Stefano Domenicali niets mee. Hij stelt dat niemand het de coureurs verplicht om te racen.

De Formule 1-kalender telt ook volgend jaar weer 24 raceweekenden. De kalender voor 2025 werd enkele weken geleden bekend gemaakt, en Formule 1-CEO Stefano Domenicali stelt dat dit het optimale aantal is. De Italiaanse CEO hint erop dat de kalender niet verder gaat groeien, maar hij was eerder deze week wel in Thailand om daar met de minister-president te praten over een mogelijke Grand Prix. Ook vanuit onder meer Zuid-Korea is er veel interesse.

Niet alle coureurs zijn blij met de steeds verder groeiende kalender. Max Verstappen is bijvoorbeeld zeer uitgesproken op dit punt. Domenicali kan niet zoveel met de kritiek in gesprek met Sky Sports: "Ik denk dat 24 beter is dan 12. Ik praat met de coureurs. Ale je wil rijden, kun je elke dag rijden. Als je niet in de Formule 1 wil rijden, dan verplicht niemand dat je. Het is een kwestie van respect voor de fans. Ze willen jullie zien racen. Het is de verantwoordelijkheid die we hebben voor onze fans, onze partners, onze promotors, onze sponsors, eigenlijk iedereen. De magie van de sport waarin we leven is dat we helden nodig hebben die moeten genieten van wat ze doen."