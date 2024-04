Formule 1 introduceert spectaculaire onboard-camera in Spanje

De Formule 1 heeft in de afgelopen jaren flink wat innovaties doorgevoerd om de sport beter in beeld te brengen. Later dit jaar komt daar een nieuw technisch hoogstandje bij. Vanaf de Spaanse Grand Prix zal er namelijk worden gewerkt met een nieuw camerastandpunt op de auto's.

Tijdens de vergadering van de F1 Commission is gisteren namelijk de goedkeuring gegeven voor een nieuwe camera die op alle auto's zal worden bevestigd. Het gaat hier om een camera die naar achteren is gericht en die de kijkers moet kunnen laten zien wat er achter de auto gebeurt. Deze camera zal dan worden gebruikt vanaf het Spaanse raceweekend, het Formule 1-circus is daar aanwezig van 21 tot en met 23 juni.

Er is in de afgelopen maanden al flink geëxperimenteerd met de nieuwe camera, maar de teams hebben er nu dus groen licht voor gegeven. De nieuwe camera zal worden geplaatst op de achterste crashstructuur van de auto's. Voorheen konden de kijkers wel kijken naar wat er achter een auto gebeurde, maar dan was de achtervleugel nog wel in beeld te zien. Het is de bedoeling dat dit bij het nieuwe standpunt niet het geval is. Dit zal vermoedelijk voor spectaculaire beelden gaan zorgen tijdens duels.