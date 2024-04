Nog geen besluit genomen over nieuw puntensysteem

Afgelopen weekend werd duidelijk dat de Formule 1 denkt aan een nieuw puntensysteem. Het gaat om een systeem waarbij de eerste twaalf coureurs WK-punten kunnen gaan scoren. Tijdens de vergadering van de F1 Commission werd het onderwerp besproken, maar er is nog geen beslissing genomen.

In China werd duidelijk dat er wordt nagedacht over een nieuw puntensysteem in de Formule 1. Sinds 2010 scoren de coureurs in de top tien WK-punten, maar het lijkt er op dat dit volgend jaar gaat veranderen. Aangezien het in de hedendaagse Formule 1 nog amper voor komt dat er veel auto's uitvallen, is het voor de teams in het middenveld zeer lastig om WK-punten te scoren. Daarom denkt men dus na over een nieuw puntensysteem waarbij de top twaalf punten kan gaan scoren.

Gisteren vergaderde de F1 Commission online over onder meer het nieuwe puntensysteem. De vergadering werd voorgezeten door Formule 1-CEO Stefano Domenicali en FIA Single Seater-directeur Nikolas Tombazis. De FIA meldt dat het nieuwe puntensysteem is besproken tijdens de vergadering, maar dat er nog geen knopen zijn doorgehakt. Het plan wordt verder bekeken en het is de bedoeling dat er een voorstel wordt ingediend tijdens de volgende vergadering van de F1 Commission in juli.