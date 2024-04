Krack vertrouwt Stroll: "Hele project is om hem heen gebouwd"

Lance Stroll ontving in de afgelopen dagen veel kritiek. De Canadese Aston Martin-coureur maakte geen goede indruk in China en dat zorgt voor kritische woorden. Bij Aston Martin hebben ze echter veel vertrouwen in hem, want teambaas Mike Krack stelt dat het project om hem heen is gebouwd.

Stroll bevindt zich in een bijzondere positie bij het team van Aston Martin. Hij is een van de weinige coureurs waarvan niets bekend is over zijn contractduur, en dat heeft een opvallende reden. Zijn vader Lawrence Stroll is namelijk de eigenaar van het team en het lijkt daardoor vrijwel uitgesloten te zijn dat hij moet vertrekken. In China maakte Stroll een zwakke indruk door achter de Safety Car tegen Daniel Ricciardo aan te rijden.

Project

Bij Aston Martin hebben ze veel vertrouwen in de Canadese coureur. Teambaas Mike Krack lijkt een vertrek uit te sluiten als hij Stroll bespreekt met de internationale media: "Eerder deze week draaide het vooral om Fernando. Maar we weten ook dat Lance zich thuis voelt bij Aston Martin. Het gehele project is om hem heen gebouwd, dus we zoeken naar continuïteit. Ik heb altijd gezegd dat dat heel belangrijk is. We gaan het de komende weken wel zien."

Motivatie

Krack ziet dan ook dat Stroll zich momenteel heel erg goed voelt bij het team. De Luxemburgse teambaas ziet dat Stroll zich momenteel ook heel erg gemotiveerd voelt. Krack is daar dan ook heel erg blij mee: "Ja, het is zeker het geval dat hij zeer gemotiveerd is. Ik heb heel vaak gezegd dat wij hem de juiste tools moeten leveren. Als dat lukt, dan boeken we mooie resultaten met allebei onze coureurs in de Formule 1."