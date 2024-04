Zware kritiek voor Stroll: "Ze staan op een kruispunt"

Lance Stroll ontving in Shanghai een tijdstraf nadat hij Daniel Ricciardo had geraakt tijdens de Safety Car-fase. De Canadees ontving veel kritiek, maar zijn team Aston Martin staat vol achter hem. Johnny Herbert stelt dat Aston Martin toch echt moet gaan nadenken over de toekomst van Stroll.

Stroll ging tijdens de eerste Safety Car-fase in China de fout in. Hij had niet door dat de coureurs voor hem van hun gas gingen, waardoor hij vol op de VCARB-bolide van Daniel Ricciardo knalde. Ricciardo moest na een paar rondjes opgeven en hij was woest op Stroll. De Canadees ontving een tijdstraf, maar na afloop begreep hij daar helemaal niets van. Ook zijn team Aston Martin was het niet eens met de straf.

Critici stellen dat Aston Martin afscheid moet nemen van Stroll. Die kans is echter klein, aangezien zijn vader de teameigenaar is. Oud-coureur Johnny Herbert laat aan Fastest Payout Online Casino weten dat Aston Martin toch echt moet gaan nadenken over de toekomst: "Ik heb hem altijd gesteund, omdat hij een paar mooie dingen liet zien. Maar kan hij wereldkampioen worden? Waarschijnlijk niet. Hij en Aston Martin staan op een kruispunt. Ze bouwen een nieuwe fabriek en een nieuwe windtunnel. Je investeert niet om stil te staan. Je moet stappen zetten, en allebei de coureurs moeten presteren. Je moet je teamgenoot verslaan of je moet in de buurt staan. Lawrence Stroll moet overwegen zijn zoon in te wisselen voor Sainz."