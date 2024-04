Herbert ontving doodsbedreigingen na Alonso-straf in Australië

Fernando Alonso beleeft een opvallende start van het seizoen. Hij maakt veel indruk, maar hij was ook betrokken bij een aantal veelbesproken incidenten. In Australië ontving hij een discutabele tijdstraf, en dat viel niet goed bij de fans. Johnny Herbert was dat weekend één van de stewards, en hij onthult dat hij zelfs doodsbedreigingen heeft ontvangen.

Herbert fungeerde in Australië als de zogenaamde 'driver steward'. Elk raceweekend is één van de stewards een oud-coureur en voor het eerst sinds jaren nam Herbert die rol op zich in Melbourne. Hij kon direct aan de bak, want hij moest met zijn collega's naar een moment tussen Alonso en George Russell kijken. De Mercedes-coureur crashte nadat Alonso vroeg van zijn gas was gegaan. De stewards wezen Alonso als schuldige aan en dat resulteerde in een tijdstraf van 20 seconden.

Doodsbedreigingen

Alonso was het er niet mee eens en veel fans reageerden fel. Johnny Herbert kreeg veel over zich heen, zo onthult hij in een interview met Fastest Payout Online Casino: "Ik was een steward in Melbourne en de gevolgen waren verschrikkelijk. Ik heb enorm veel doodsbedreigingen ontvangen via social media. Ik heb het geluk dat ik sterk in mijn schoenen sta, maar ik vind het absurd dat ik onder de bus werd gegooid. Het gaat terug naar Bahrein een paar jaar geleden. Toen hij bij McLaren reed riep hij bijna elke race dingen als 'GP2-engine', hij was nogal vocaal. Ik werkte voor Sky en ik zei dat als Alonso het niet leuk zou vinden, dat hij dan maar moest vertrekken bij het team. Ik had het niet over een pensioen."

Discussie

Alonso kon die uitspraken toentertijd niet waarderen en hij ging de discussie aan met Herbert. De Britse oud-coureur legt het uit: "Hij zocht me tijdens een live-uitzending in Bahrein op en hij zei dat hij een wereldkampioen is, en dat ik moest werken als commentator omdat ik geen wereldkampioen ben. De fans gebruikten dat als wapen na Australië. Er waren berichten met emoji's van messen. Ze zeiden dat ze wisten waar ik woon en dat ze zouden komen halen. De meeste berichten kwamen van Spanjaarden."