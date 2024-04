Ocon ziet nieuw puntensysteem zitten: "Pleister op een grote wond"

Afgelopen weekend werd duidelijk dat de Formule 1 denkt aan een nieuw puntensysteem. Bij dit nieuwe systeem zou de top twaalf punten scoren, en dit moet voor meer spektakel in het middenveld zorgen. Esteban Ocon ziet het wel zitten, maar hij denkt dat het slechts zal fungeren als een soort pleister.

Sinds 2010 is het zo dat alle coureurs in de top tien WK-punten scoren. Het systeem werkte goed, maar in de afgelopen jaren is het voor teams in het middenveld veel lastiger geworden om punten te pakken. Er vallen vandaag de dag veel minder auto's uit in een race, waardoor het heel lastig wordt om als middenvelder echt te kunnen vechten om WK-punten. De kopstukken van de sport willen dan ook dat de top twaalf punten gaat scoren, dit gaan ze bespreken in de vergadering van de F1 Commission.

Alpine-coureur Esteban Ocon is één van de coureurs die kan gaan profiteren van het mogelijke nieuwe puntensysteem. De Fransman hinkt op twee gedachten, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Het is alsof je een pleister op een grote wond plakt. Laten we het maar op die manier omschrijven. Het kan zeker helpen in de huidige situatie. Het zou zeker helpen, want dan hadden we punten gescoord in China! Maar ik race liever vooraan het veld en ik zie liever dat het veld dichterbij elkaar komt. Het is een kleine stap bij wat we proberen te doen: de auto's dichterbij elkaar brengen."