Domenicali wil meer sprints: "Waarom niet?"

Afgelopen weekend werd in China de eerste sprintrace van het seizoen verreden. Er werd voor het eerst gewerkt met het nieuwe sprintformat, maar de reacties waren wisselend. Formule 1-CEO Stefano Domenicali is positief en hij ziet het wel zitten om nog meer sprintraces te organiseren.

Dit jaar worden er in totaal zes sprintraces verreden in de Formule 1. In China werd de eerste sprint afgewerkt en over anderhalve week wordt er ook gesprint in Miami. Er wordt dit jaar gewerkt met een nieuw format waarbij op vrijdag de Sprint Kwalificatie wordt verreden en op zaterdag de dag wordt afgetrapt met de sprintrace. De gewone kwalificatie wordt dan weer op zaterdagmiddag verreden.

In China zorgde dit voor spektakel, maar nog steeds zijn veel coureurs kritisch op de sprintraces. Max Verstappen is en blijft geen fan, maar daar heeft Formule 1-CEO Stefano Domenicali geen boodschap aan. In gesprek met Sky Sports wordt hem gevraagd of er meer sprintraces kunnen worden verreden in een seizoen: "Waarom niet? Dit is geweldig, want er is op elke dag spanning. We gaan hier in de toekomst zeker over praten. Laten we eerst maar eens afwachten hoe de sprints in de rest van het jaar gaan verlopen met deze nieuwe opzet."