Mario Andretti zwaar beledigd door afwijzing FOM

Het team van Andretti wil nog altijd gaan deelnemen aan de Formule 1. De Amerikaanse renstal werkt samen met General Motors en ze zijn hard bezig met het ontwikkelen van een auto en een krachtbron. Mario Andretti voelde zich beledigd toen de FOM hun plannen afwees.

De Amerikaanse racelegende Mario Andretti staat volledig achter de Formule 1-plannen van zijn zoon Michael. De FIA keurde de plannen van Andretti vorig jaar goed, maar de FOM dacht er anders over. Begin dit jaar kwamen ze naar buiten met een fel rapport waarin ze de plannen van Andretti afwezen. Ze lieten de deur wel op een kier staan, want in 2028 kan General Motors krachtbronnen gaan leveren.

Belediging

Mario Andretti is woest dat de FOM de plannen heeft afgekeurd. De Amerikaan kan zich niet vinden in de afwijzing en daar is hij nu heel kritisch op in gesprek met AP: "Ik voelde me echt beledigd. Ik denk niet dat we dat hebben verdiend, als ik heel eerlijk ben. Het is een grote investering in de Formule 1 als raceklasse en dan zou je toch verwachten dat ze ons met open armen op staan te wachten. De waarde van de Formule 1 zou zelfs groter zijn met elf teams in plaats van tien, dus ik weet het niet. Vertel ons maar wat hier aan de hand is."

Bloed

De FOM stelde ook voor dat General Motors mogelijk op zoek kon gaan naar een andere partner. Ook dit schoot in het verkeerde keelgat bij Mario Andretti: "Dat is ook weer een beledigende uitspraak. We hebben het al die tijd samen uit kunnen vogelen en GM heeft altijd gezegd dat ze het niet zagen zitten om met een andere partij in zee te gaan. De FOM probeerde het echter toch en het lijkt er haast op dat er een soort tegenstroom is die ik maar niet kan begrijpen. Maar als ze bloed willen, ben ik er klaar voor."