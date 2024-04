Krack oneens met Stroll-straf: "Was een kettingreactie"

Lance Stroll ontving afgelopen weekend veel kritiek na zijn incident met Daniel Ricciardo in de Chinese Grand Prix. Stroll ontving een straf, maar hij was zich van geen kwaad bewust. Ook Aston Martin-teambaas Mike Krack is niet eens met de straf voor Stroll.

Aan het einde van de eerste Safety Car-fase ging het helemaal mis. Stroll lette niet goed op waardoor hij niet door had dat de auto's voor hem remden. Stroll knalde vol op de Visa Cash App RB-bolide van Ricciardo. De Australiër moest na een paar rondjes opgeven en Stroll ontving een straf. De stewards gaven met tijdens de race een tijdstraf van tien seconden en hij kreeg ook nog eens twee extra strafpunten op zijn superlicentie.

Kettingreactie

Stroll vond na afloop dat hij helemaal niets verkeerd had gedaan. Ook zijn teambaas Mike Krack heeft die mening. De Luxemburger is duidelijk in gesprek met Motorsport.com: "De beslissing werd heel erg snel genomen zonder dat we er echt iets van begrijpen. Ik vind dat het een snelle en strenge beslissing is. Ik denk dat het uiteindelijk gewoon een kettingreactie was. Je zag dat Fernando zich verremde en dat een andere auto daarachter dat ook deed, ik denk dat iedereen daarop reageerde."

Bespreken

Volgens Krack zou het beter zijn geweest als de stewards dit op een andere manier hadden aangepakt. Hij had graag gezien dat de stewards anders hadden gehandeld: "Ik zou het fijn hebben gevonden als ze het iets gedetailleerder hadden bekeken. We wilden het bespreken, maar de beslissing werd snel genomen en Lance kreeg de schuld. Hij kreeg een straf van tien seconden en we hadden ook schade aan de voorvleugel."