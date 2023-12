F1 Academy-rijdster door het stof na liken van 'foute' tweet over Stroll

F1 Academy-rijdster Bianca Bustamante biedt excuses aan voor het 'liken' voor een zeer beledigde tweet richting Aston Martin-coureur Lance Stroll en mensen met een beperking. De McLaren-junior geeft aan dat het per ongeluk ging en is geschrokken van de ontstane situatie.

"Ik bied mijn oprechte excuses aan. Ik geef toe dat ik fouten heb gemaakt door een ongepaste tweet te liken. Ik kan niet alle mensen geloven die ik heb gekwetst", schreef de 18-jarige coureur. Ik was aan het scrollen en vond de tweet per ongeluk leuk, toen ik dat later ontdekte, vond ik hem meteen niet leuk.

De tweet bevatte een vorm van Ableism. Dat is het bewust discrimineren van mensen met een beperking. Bustamante veroordeelt dit gedachtegoed. "Als iemand die is opgegroeid met mijn enige broer die autisme heeft, begrijp ik volledig de uitdagingen waarmee iedereen met autisme wordt geconfronteerd."

"Ik zou nooit in een miljoen jaar Ableism op welk niveau dan ook steunen, laat staan ​​een Ableist-tweet tegen een collega-coureur steunen. Ik neem het onderwerp autisme heel serieus en heel persoonlijk.

"Aan Lance Stroll en iedereen die hierdoor is beledigd, bied ik mijn oprechte excuses aan, want dit soort opmerkingen steun ik niet."

De tweet bevatte een screenshot van Bustamante met het woord 'overschat' eronder, samen met een onderschrift met een onaardige opmerking tegen Stroll. Er was reactie op de sociale media toen werd ontdekt dat Bustamante die tweet leuk vond. Een paar uur later werd het bericht verwijderd.

"Ik hoop dat de racegemeenschap begrijpt dat dit 100% een ongeluk is, mijn oprechte excuses voor deze grote fout."