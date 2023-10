Problemen verpest goede opmars Stroll in Mexico

Lance Stroll kwam naar Mexico met meer zelfvertrouwen dankzij een zevende plek in de Amerikaanse Grand Prix. De goede lijn trok de Canadees door met een zevende plek in de eerste vrije training op het Autodromo Hermanos Rodriguez circuit.

"Het was goed om vandaag weer op pad te gaan in Mexico-Stad; het is een leuk circuit om op te rijden", startte Stroll zijn terugblik op de vrijdag via de officiële webpagina van het team. "Het is een behoorlijk glad oppervlak met vrij weinig grip, maar ik denk dat we een goede start hebben gemaakt."

"We hebben een aantal behoorlijke ronden gereden tijdens VT1 en hebben ons runprogramma voltooid, inclusief rijden met veel en weinig brandstof."

In VT2 stokte de opmars door problemen aan zijn Aston Martin en hij bleef hangen op P18. "Helaas werd het onderbroken door een probleem dat we hadden bij het verwijderen van de band linksvoor van de auto, dus we verloren wat tijd om dat op te lossen."

"Zoals altijd zullen we de gegevens doornemen om te proberen de auto binnen te krijgen de best mogelijke plaats vóór VT3 en de kwalificatie", sloot Stroll af.