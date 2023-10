Teambaas Aston Martin vindt kritiek op gedrag Stroll misplaatst

Lance Stroll kreeg veel kritiek te verduren na zijn vreemde gedrag bij de kwalificatie van de Grand Prix van Qatar. De Canadees botvierde zijn frustraties op een ongepaste manier. De Aston Martin-coureur duwde een collega in de garage, weigerde een verplicht weegmoment van de FIA en was voor de tv-camera's niet te genieten.

Volgens Aston Martin-teambaas Mike Crack gingen de aantijgingen richting Stroll te ver. "Als een voetballer gewisseld wordt, dan geeft hij de coach ook geen high five ofzo”, zegt de Luxemburger tegen Auto, Motor und Sport, een vergelijking die de teamchef eerder maakte. "Hij gooit zijn waterfles en zijn shirtje dan aan de kant. We willen graag emotie zien bij sporters, maar wanneer ze dat dan ook daadwerkelijk doen hebben we allemaal ons oordeel al klaar staan. Het gaat wat mij betreft te ver als tien mensen op een bank in een kamer met arico gaan bekritiseren dat je zoiets niet zou mogen doen."