Alonso en Stroll hoopten op meer in de kwalificatie op Silverstone: ''Niet wat we wilden''

Waar Aston Martin begin 2023 dankzij Fernando Alonso vaak voorin te vinden was, is voor het roemruchte merk de laatste tijd moeizaam om alle eindjes aan elkaar te knopen. Tijdens de enerverende kwalificatie voor de Grand Prix van Silverstone kwamen Alonso en diens teamgenoot, Lance Stroll, niet verder dan P9 en P12.



"Het is niet de kwalificatie die we wilden in wat een uitdagende sessie was in droge omstandigheden'', zei Alonso na afloop. ''Er staat ons morgen nog een lange race te wachten en ons tempo op zondag is normaal gesproken een sterke eigenschap van deze auto."



De kampioen van 2005 en 2006 vervolgde: "We hebben nog een Q3-resultaat behaald, maar we moeten onze auto op verschillende circuits blijven begrijpen. Het weer morgen kan ook veranderlijk zijn, zoals het vandaag was, dus we moeten gefocust blijven en kijken wat we kunnen doen in raceomstandigheden."

Stroll finishte buiten de top tien, maar voelde dat er meer in het vat zat en heeft een verklaring waarom. "De rode vlag [red. door het stilvallen van Kevin Magnussen] dwong ons om een ​​derde set banden te gebruiken in Q1, wat betekende dat we geen nieuwe set hadden in Q2 en dat zette ons op een achterstand in vergelijking met anderen.''



Toch is de Canadees hoopvol voor de zondag van vanmiddag. "Het is een lange race en de AMR23 voelt goed, dus ik zal mijn best doen om door het peloton te vechten en een goede show neer te zetten voor de fans.''