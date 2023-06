Bottas kan lachen om extreem late inhaalactie Stroll

Het is waarschijnlijk niet veel mensen opgevallen, maar Valtteri Bottas en Lance Stroll vochten een zeer spannend duel uit in de slotfase van de Canadese Grand Prix. De twee coureurs duelleerden om de negende plaats en Stroll won het duel op het allerlaatste moment. Bottas kan daar wel om lachen.

Bij het uitkomen van de laatste bocht rijdt Stroll nog vlak achter Bottas. De Canadese Aston Martin-coureur besluit om vlak voor de finishlijn toch nog de aanval te openen op Bottas. Hij stuurt zijn wagen naast de Alfa Romeo van Bottas en komt met een minimaal verschil van 0,030 seconden als negende over de streep.

Bottas flikte Stroll iets soortgelijks tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2017. Toentertijd ging dan om de tweede plek, maar dat betekent niet dat er nu minder vreugde is. Bottas was tevreden met de tiende plaats en kon in de F1 Nation Podcast wel lachen om de extreem late inhaalactie: "Ik denk dat Lance mij met iets van drie honderdste heeft verslagen. Dat is wel oké, want ik versloeg hem een paar jaar geleden op een soortgelijke manier in Bakoe. Nu heeft hij mij teruggepakt, dus we staan weer gelijk!"