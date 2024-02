Stroll wil blessures voorkomen: "Mag alleen maar rennen"

Lance Stroll maakte deze week zijn eerste meters in zijn nieuwe bolide. De Canadees kwam in actie tijdens de shakedown van Aston Martin en dat verliep helemaal naar wens. Stroll doet er alles aan om een blessure te voorkomen, hij neemt geen enkel risico.

Stroll speelde vorig jaar een hoofdrol in het voorseizoen. De Canadese coureur brak zijn polsen tijdens een fietsongeval en daardoor moest hij de testweek in Bahrein aan zich voorbij laten gaan. Stroll was net op tijd fit voor de seizoensopener, maar al snel werd duidelijk dat hij niet helemaal honderd procent was. Het duurde vrij lang voordat hij geen last meer had en dat zorgde voor een achterstand.

Dit jaar laat Stroll niets aan het toeval over. De Canadese Aston Martin-coureur heeft zijn trainingsschema aangepast en daar vertelt hij uitgebreid over tegenover RaceFans: "Ik mag rennen. Niemand heeft het tegen mij gezegd, maar ik denk dat we elke dag weer iets nieuws kunnen leren als we leven. Dus ik ben aan het rennen en ik kijk heel erg goed naar mijn voeten. Ik wil geen enkel blesseren of zoiets, ik ren in een rechte lijn en ik let op mijn lichaam. Ik wil dit jaar kunnen testen in Bahrein, dus dat is mijn gameplan."