Stroll ziet oorzaak voor groot verschil met Alonso

Lance Stroll is dit seizoen veel langzamer dan zijn Aston Martin-teamgenoot Fernando Alonso. Terwijl Alonso regelmatig op het podium stond, worstelde Stroll in het middenveld. De Canadees weet dat hij beter moet presteren, maar hij denkt wel te weten waarom zijn achterstand op Alonso zo groot is.

Wie een blik op het wereldkampioenschap werpt, ziet dat het verschil tussen de twee Aston Martin-coureurs zeer groot is. Alonso staat momenteel om de vierde plaats in het kampioenschap met 183 punten, Stroll vindt men terug op de tiende plaats met slechts 47 punten. De Canadese coureur worstelt steeds vaker met zijn tegenvallende resultaten, in Qatar gaf hij in volle frustratie zijn trainer een duw.

Stroll heeft zijn best gedaan om erachter te komen wat er precies voor zorgt dat het verschil tussen hem en Alonso zo groot maakt. In gesprek met de internationale media spreekt hij zich uit: "Ik denk dat zijn rijstijl in de bochten heel anders is dan de mijne. Aan het begin van het seizoen denk ik dat de auto meer ruimte gaf voor verschillende rijstijlen. Nu heeft de auto te veel beperkingen die ik niet fijn vind. Ik denk dat Fernando gewoon rijdt en er niet veel last van heeft."