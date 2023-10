FIA geeft Stroll schriftelijke waarschuwing na wangedrag

Lance Stroll raakte vorige week in opspraak vanwege zijn wangedrag in Qatar. De Canadese Aston Martin-coureur gaf zijn trainer een duw en gaf een extreem kort interview. Eerder deze week werd duidelijk dat de FIA een onderzoek opende en Stroll heeft volgens de autosportfederatie nu zijn excuses aangeboden.

Stroll ging vorige week flink door het lint in Qatar. De Canadees werd uitgeschakeld in het eerste gedeelte van de kwalificatie en toen zijn trainer hem vroeg om de garage via de voorzijde te verlaten. Stroll reageerde geïrriteerd en hij af zijn trainer daarna een duw. Even later gaf hij ook nog een zeer kort interview over zijn mislukte sessie. De FIA maakte daarna bekend dat de zogenaamde Compliance Officer in gesprek zou gaan met Stroll.

Zojuist is bekend geworden dat Stroll in gesprek met de Complaince Officer zijn excuses heeft aangeboden voor zijn gedrag. De Complaince Officer heeft Strolls excuses geaccepteerd en hij heeft een schriftelijke waarschuwing ontvangen. De FIA laat weten weten dat ze een zero tolerance-beleid voeren op het gebied van wangedrag en acties die kunnen leiden tot fysieke acties. Stroll gaf eerder al aan dat hij sorry had gezegd tegen zijn trainer en dat alles weer koek en ei was tussen hen.