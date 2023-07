Aston Martin F1 richt vizier op toekomstig succes met officiële opening nieuwe fabriek

Het eerste gedeelte van Aston Martin F1's nieuwe hoofdkwartier is officieel geopend. Niet ver van circuit Silverstone, waarop dit weekend de Britse Grand Prix afgewerkt zal worden, heeft het team onder leiding van Lawrence Stroll de eerste fase van haar hoofdkwartier in werking genomen. Een belangrijke stap richting toekomstig succes, meent de Canadese topman.

Het Formule 1-team van Aston Martin weet dit seizoen zeer goede resultaten op het asfalt te boeken, maar naast de vele circuits weet de Britse renstal ook flinke voorwaartse stappen te maken. Met de voltooiing van de zogeheten AMR Technology Campus weet Aston Martin opnieuw een boost in de moraal van haar vele medewerkers in te boezemen.

Lawrence Stroll vertelt: "Onze nieuwe campus is voor onze mensen gebouwd. Het zal het ontwerpen, bouwen en exploiteren van race-winnende F1-auto's beter maken, en tevens is het de meest duurzame campus die de sport ooit heeft gezien. Ons nieuwe thuis is een gedurfd statement over hoe Aston Martin in de komende jaren zal werken. We willen dat dit een fantastische plek wordt, die onze collega's partners en bezoekers een gevoel van comfort, creativiteit en trots geeft."

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso was ook zeer te spreken over het imposante gebouw dat tegenover circuit Silverstone de grond uit is gestampt: "Ik ben er ontzettend onder de indruk van. Alle faciliteiten zijn van de hoogste kwaliteit en ik zie vele lachende gezichten als ik hier rondloop. Om in deze sport te kunnen winnen moet je in alles voor het uiterste gaan, en deze faciliteit zal een game changer zijn. Dit is een echt signaal van onze doelstelling om voor de wereldtitels te vechten."

Lance Stroll liet weten dat zijn team opnieuw een grote upgrade heeft doorgemaakt, en denkt dat de nieuwe fabriek een belangrijke mijlpaal zal zijn in de reis om een wereldkampioen te worden. Om de nieuwe fabriek officieel te openen, mocht de Canadese coureur zijn AMR23-bolide door de wandelgangen van het pand bewegen.