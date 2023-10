Lawrence Stroll steunt zoon Lance: "Hij heeft veel pech gehad"

Lance Stroll is dit jaar bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. De Canadese Aston Martin-coureur blijft ver achter op zijn teamgenoot Fernando Alonso en Strolls resultaten vallen tevens tegen. Volgens zijn vader, en teameigenaar, Lawrence Stroll heeft de coureur vooral veel pech gehad dit seizoen.

Stroll wordt dit seizoen volledig overschaduwd door zijn teamgenoot Alonso. De Spanjaard eindigde al meerdere keren op het podium en hij staat op de vierde plaats in het wereldkampioenschap met 183 punten. Stroll presteert veel minder sterk, hij staat met 47 punten op de tiende plaats. De Canadees heeft daarnaast een aantal tegenvallende weken achter de rug met slechte resultaten en een incidentje met zijn trainer in Qatar.

Polsen

Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll leeft mee met zijn zoon. De steenrijke Canadees is van mening dat zijn zoon vooral veel pech heeft gehad. In gesprek met Sky Sports spreekt Stroll senior zich uit: "Lance begon met een achterstand aan het jaar. In de eerste paar races reed hij met twee gebroken polsen en dat was heel uitdagend voor hem, hij heeft echter heroïsch werk verricht. Hij heeft tevens heel veel pech gehad."

Motorproblemen

De teameigenaar is daarnaast ook van mening dat zijn zoon niet veel verkeerd heeft gedaan in het huidige seizoen. Stroll senior is namelijk van mening dat zijn zoon vooral te maken had met mechanische ongemakken: "Hij is negen keer uitgevallen met motorproblemen en in Japan had hij een probleem met zijn achtervleugel. Bij de helft van die races had dit niets te maken met zijn rijkunsten, hij heeft jammer genoeg veel pech gehad."