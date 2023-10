Krack wil niets zeggen over woede-uitbarsting Stroll

Lance Stroll zorgde met zijn gedrag na afloop van de Qatarese kwalificatie voor veel ophef. De Canadese coureur viel af in Q1 en daarna reageerde hij kwaad toen een teammedewerker aangaf dat hij via de voorkant van de garage naar de weegbrug moest gaan. Aston Martin-teambaas Mike Krack wil er niet te veel over zeggen.

Stroll reed gisteren een enorm tegenvallende kwalificatie waarin hij een ruime seconde langzamer was dan zijn teamgenoot Fernando Alonso. De Canadees stapte na afloop van zijn kwalificatie woedend uit zijn auto. Stroll werd aangesproken door een teammedewerker en het leek erop dat hij deze man een duw gaf. Daarna wilde hij in een interview niets zeggen over zijn tegenvallende prestatie.

Het team van Aston Martin zweeg daarna over de woede-uitbarsting van Stroll. Teambaas Mike Krack kwam uiteindelijk wel met een reactie maar in gesprek met Bild wilde hij amper iets kwijt over de situatie: "Jammer genoeg viel Lance af in Q1. Hij verloor een aantal van zijn rondetijden door de track limits, dus hij kon niet doorstoten naar het volgende gedeelte van de kwalificatie. Ik heb geen beelden gezien van wat er daarna gebeurde. Voordat ik er überhaupt iets over ga zeggen, wil ik een beeld krijgen van de situatie."