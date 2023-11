Stroll zorgt voor verrassing: "Q3 was echt heel erg tricky"

De Braziliaanse kwalificatie werd gekenmerkt door een donkere wolk en snelle Aston Martins. Na een aantal tegenvallende races, zag de pace er nu wel weer goed uit. Tot ieders verrassing werd de derde tijd niet genoteerd door Fernando Alonso, maar door Lance Stroll.

Stroll stond in de afgelopen weken onder druk. De Canadese coureur maakte een verveelde indruk, kreeg ruzie met zijn coach en hij kreeg voor dat gedrag zelfs een officiële waarschuwing. De pace zag er in de afgelopen races niet goed uit, maar in Brazilië ging het goed. Terwijl de wolken steeds donkerder werden, ging de zon schijnen voor Aston Martin. Strolls derde tijd was een flinke opsteker.

Stroll was zelf zeer blij met zijn resultaat. De Canadees moest eventjes zoeken waar hij heen moest, maar bij interviewer van dienst James Hinchcliffe was hij het zonnetje in huis: "De auto voelde de gehele sessie heel erg goed. Q3 was echt heel erg tricky. Mijn rondje was echt heel erg slecht, maar ik denk dat er veel veranderde door de omstandigheden. Ik had een paar lockups en ik miste een paar keer de apex, maar het was goed genoeg voor de top drie. Dat is een geweldig resultaat."

