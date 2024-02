Stroll geeft toe: "Fernando was gewoon sneller"

Het team van Aston Martin kende vorig jaar een opvallend sterk seizoen in de Formule 1. Ze willen die prestaties aankomend seizoen weer gaan herhalen. Alle ogen zijn vooral gericht op Fernando Alonso, zijn teamgenoot Lance Stroll geeft nu eerlijk toe dat hij langzamer was dan de Spanjaard.

Tweevoudig wereldkampioen Alonso liet vorig jaar zien dat niemand hem moet afschrijven. Alonso is met afstand de oudste coureur van het veld, maar zijn prestaties waren zeer sterk. Hij declasseerde zijn teamgenoot Lance Stroll, de Canadees eindigde geen enkele keer op het podium en hij pakte veel minder punten dan Alonso. De kritiek op Stroll werd steeds groter, maar hij wil laten zien tot wat hij in staat is.

Stroll sprak zich zelden uit over het grote verschil met zijn teamgenoot Alonso. Daar is nu verandering ingekomen, want tijdens de launch van Aston Martin sprak hij zich uit bij de internationale media: "Vorig jaar was er zeker wat snelheid, maar Fernando was gewoon sneller. Ik heb wat ideeën over waar ik aan moet werken. Ik wil het woord geluk niet gebruiken, maar ik denk dat we vorig jaar veel pech hadden en ik denk dat die dingen het lastiger maakten toe we vochten voor goede posities. Er waren veel races met technische problemen, veel dingen gingen niet zoals we wilden."