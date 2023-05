Stroll niet bestraft na weegbrugfoutje in kwalificatie

Lance Stroll kende een lastige kwalificatie in de straten van Monaco. De Canadese Aston Martin-coureur moest genoegen nemen met de veertiende tijd, terwijl zijn teamgenoot Fernando Alonso een spectaculaire tweede tijd noteerde. Stroll mocht daarna ook nog eens opgelucht adem halen na een bezoekje aan de stewards.

Stroll had tijdens de kwalificatie namelijk over het hoofd gezien dat hij zich moest melden bij de weegbrug. Zijn team had dit wel gezien en toen hij arriveerde bij zijn pitbox werd hij teruggeduwd naar de weegbrug. Eigenlijk is het de bedoeling dat de coureurs zelf naar de weegbrug rijden, dus moest Stroll zich melden bij de stewards. Hier was men mild en kreeg hij geen straf omdat het team de juiste procedures had opgevolgd en er dus geen overtreding was gemaakt.