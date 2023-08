F1-analist Croft denkt dat Lance Stroll snel uit F1 verdwijnt

Sky Sports F1-analist David Croft stelt dat Lance Stroll na 2024 verleden tijd is. De Brit ziet dat de Canadees ongemotiveerd rond rijdt. Ook vreest hij dat het punt nadert dat de Aston Martin-coureur alleen maar het stoeltje opvult vanwege zijn vader Lawrence Stroll die de eigenaar is van Aston Martin.

Over de Canadese coureur zei Croft: "Ik zou aan Aston Martin willen toevoegen dat ik voor de tweede helft van het seizoen de Lance Stroll terug wil zien die we zagen in Bahrein", zei de analist op de podcast van de eigen zender Sky Sports.

"Omdat ik denk dat hij de weg een beetje kwijt is en wat er ook is gebeurd, Lance lijkt nu gewoon niet zo gemotiveerd te zijn als aan het begin van het seizoen."

"En ik vraag me af of we het punt bereiken dat hij de enige coureur op de grid is waarvan je denkt dat je gegarandeerd een baan hebt zolang je vader er is?"

Volgens Croft staat Strolls positie nooit ter discussie. "We hebben eigenlijk nooit over contracten met Lance Stroll gesproken, nooit naar zijn toekomst elders gekeken."

"Maar ik heb gewoon een beetje het gevoel dat Lance Stroll over ongeveer anderhalf jaar zijn laatste race in de Formule 1 zal rijden en iets anders gaat doen", sloot Croft stellig af.