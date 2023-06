Stroll: "Het was een zware kwalificatie voor ons"

Lance Stroll voelde zich niet als een vis in het water tijdens de verregende kwalificatie voor de Canadese Grand Prix. De thuisrijder kan meestal wel uit de voeten in natte omstandigheden, maar kwam zaterdag niet verder dan P13. En door het blokkeren van Esteban Ocon moet de Aston Martin-coureur ook nog drie plaatsen naar achteren van de stewards.

Onder het oog van veel Canadese fans een teleurstellende dag volgens Stroll. "Het was een zware kwalificatiesessie voor ons vandaag. Door de uitdagende weersomstandigheden was het erg belangrijk om op het juiste moment op de juiste band te zitten, en dat hebben we niet helemaal goed gedaan."

Toch waren er nog wat lichtpuntjes. De nieuwe onderdelen lijken op de AM23 te werken. "Het tempo van de Aston Martin zag er dit weekend echter goed uit - ik ben blij met hoe het aanvoelt en hoe de upgrades presteren."

Wat Stroll verwacht van de zondag? De Canadees blijft hoopvol. "Er zouden morgen wat kansen moeten zijn om vooruitgang te boeken met verschillende auto's die uit positie vertrekken, dus ik kijk uit naar mijn thuisrace en een goede show neer te zetten voor de fans."